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Позывной "Санта": Бойцы ВСУ креативно поздравили Украину с праздниками

Комментариев: 4
Защитники Украины сняли праздничное видео в окопах на передовой.
Санта в бронежилете поздравил украинцев с Новым годом
Санта в бронежилете поздравил украинцев с Новым годом
кадр из видео

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10-я горно-штурмовая бригада ВСУ креативно поздравила украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Новогоднее видео выложили на Фейсбук-страничке бригады.

Дорогая Украина! 10-я горно-штурмовая бригада и Святой Николай (позывной “Санта“) - поздравляют тебя с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть счастье будет в каждом доме, а ангелы - над каждым человеком. Наша страна рождена для любви и процветания. Будьте счастливы. И не забывайте тех, кто держит небо над Рождеством. Со щитом Слава Украине! — говорится в комментарии к видеоролику.

Напомним, нацгвардейцы перепели легендарный “Щедрик”. Бойцы показали умилительное видео.

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Теги: ВСУ, Санта, Святой Николай, Новый год
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Комментариев (4)
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ira0957    31.12.2019, 13:01
Оценка:  0
ira0957
В гражданской войне не может быть героев. А музычку поставили своих хозяев )
Лаптев    31.12.2019, 12:58
Оценка:  +1
Лаптев
Всех военных с праздником. Сильная армия - залог успешного развития Украины.
timo1020    31.12.2019, 12:25
Оценка:  0
timo1020
Дякую, хлопці, Герої! З Різдвом Христовим і Новим роком Вас!
ira0957    31.12.2019, 13:01
Оценка:  0
ira0957
В гражданской войне не может быть героев.
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