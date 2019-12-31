Позывной "Санта": Бойцы ВСУ креативно поздравили Украину с праздниками

Защитники Украины сняли праздничное видео в окопах на передовой.

Санта в бронежилете поздравил украинцев с Новым годом кадр из видео

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10-я горно-штурмовая бригада ВСУ креативно поздравила украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Новогоднее видео выложили на Фейсбук-страничке бригады.

Дорогая Украина! 10-я горно-штурмовая бригада и Святой Николай (позывной “Санта“) - поздравляют тебя с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть счастье будет в каждом доме, а ангелы - над каждым человеком. Наша страна рождена для любви и процветания. Будьте счастливы. И не забывайте тех, кто держит небо над Рождеством. Со щитом Слава Украине! — говорится в комментарии к видеоролику.

Напомним, нацгвардейцы перепели легендарный “Щедрик”. Бойцы показали умилительное видео.

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