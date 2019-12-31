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Переданные в ОРДЛО экс-беркутовцы уже засветились на росТВ

Комментариев: 10
В эфире российского телеканала бывшие милиционеры заявили, что ни в чем не виновны.
Зинченко и Аброськина передали ДНР
Зинченко и Аброськина передали ДНР
кадр из видео

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Бывшие бойцы “Беркута“ Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых передали на оккупированную территорию Донецкой области в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, появились в эфире телеканала “Россия 24“, где заявили о своей невиновности.

Более того, Аброськин утверждает, что сотрудники украинской милиции во время событий Революции достоинства в 2013−14 годах оружие не применяли.

Они применяли специальные средства и все, что регламентировано законом Украины про милицию. Все, что разрешено, никакого огнестрельного оружия не было, — сказал он.

По версии “беркутовцев“, стрелять начали участники акций протеста.

Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего, Колю Симисюка, и ранят еще нашего сотрудника, Рому Панченко, — рассказал Зинченко, добавив, что стрельбу вели якобы из здания киевской филармонии.

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Теперь, по словам экс-силовиков, они намерены продолжать принимать участие в расследовании по своему делу, однако не уточнили, вернутся ли в Киев или будут давать показания дистанционно.

Напомним, в рамках обмена с ОРДЛО Киев передал пятерых экс-беркутовцев. Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский отправились в “ДНР“, а Александр Маринченко и Сергей Тамтура – в “ЛНР“.

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Теги: ОРДЛО, Россия, Беркут
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Комментариев (12)
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Kostos    31.12.2019, 12:43
Оценка:  +3
Kostos
Какжы-какжы Ждём распятых мальчиков у шортиках... Да, мокши? Гыгыгыгыгы
VSHIVANKA    31.12.2019, 13:02
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ГЫГЫГЫ , ЭТО ЧТО ?
Kostos    31.12.2019, 13:04
Оценка:  +1
Kostos
наклоняйся и усмотришь ГЫГЫ ВСОСАЛО, ВШИВОЕ?
nelci    31.12.2019, 12:16
Оценка:  -1
nelci
Попытка осудить рядовой состав полиции только подтверждает незаконный переворот в стране.
kapablankas    31.12.2019, 13:00
Оценка:  -4
kapablankas
давно понятно что Беркут не стрелял

если бы пальнул то со сцены сдуло бы всех вождей
VSHIVANKA    31.12.2019, 13:05
Оценка:  -1
VSHIVANKA
КАК РАБОТАЕТ И ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ПОЛИЦИЯ НАГЛЯДНО ВИДНО В ПАРИЖЕ И США , НО ПОЧЕМУ ТО МАЙДАВОНЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НЕ ХРЮКАЕТ ....
В РОССИИ , КСТАТИ ТОЖЕ ОЧЕНЬ НЯНЬЧАТСЯ С ОНИЖЕДЕТЬМИ , ВСЁ ОГЛЫДЫВАЮТСЯ И ЖДУТ , ЧТО СКАЖЕТ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ....
stubborn+    31.12.2019, 12:12
Оценка:  -1
stubborn+
Бандерофашисты навострили уши, и напряглись...Ждите, мрази. Правда имеет свойства шила, ее в мешке не утаишь.
Vasya_iz_Ivanovo    31.12.2019, 12:15
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Бандерофашисты то еще ладно, а вот Пашинский, Парубий, Парасюк и иже сними это да!
МСергей    31.12.2019, 12:45
Оценка:  -3
МСергей
"Петр Порошенко раскритиковал обмен пленными, а именно выдачу боевикам беркутовцев. Порошенко считает, что “обмен пленными был затеян только для того, чтобы замести следы преступлений, совершенных во время Майдана“
Kostos    31.12.2019, 12:45
Оценка:  +3
Kostos
ваня, ты концлагеря там строишь? справляишьси?
Vasya_iz_Ivanovo    31.12.2019, 12:54
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Ты шо, слепой, я Вася.
Kostos    31.12.2019, 12:56
Оценка:  +2
Kostos
ваня, не чипуши... шо там с лагерями?
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