Переданные в ОРДЛО экс-беркутовцы уже засветились на росТВ
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Бывшие бойцы “Беркута“ Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых передали на оккупированную территорию Донецкой области в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, появились в эфире телеканала “Россия 24“, где заявили о своей невиновности.
Более того, Аброськин утверждает, что сотрудники украинской милиции во время событий Революции достоинства в 2013−14 годах оружие не применяли.
Они применяли специальные средства и все, что регламентировано законом Украины про милицию. Все, что разрешено, никакого огнестрельного оружия не было, — сказал он.
По версии “беркутовцев“, стрелять начали участники акций протеста.
Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего, Колю Симисюка, и ранят еще нашего сотрудника, Рому Панченко, — рассказал Зинченко, добавив, что стрельбу вели якобы из здания киевской филармонии.
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Теперь, по словам экс-силовиков, они намерены продолжать принимать участие в расследовании по своему делу, однако не уточнили, вернутся ли в Киев или будут давать показания дистанционно.
Напомним, в рамках обмена с ОРДЛО Киев передал пятерых экс-беркутовцев. Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский отправились в “ДНР“, а Александр Маринченко и Сергей Тамтура – в “ЛНР“.
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если бы пальнул то со сцены сдуло бы всех вождей
В РОССИИ , КСТАТИ ТОЖЕ ОЧЕНЬ НЯНЬЧАТСЯ С ОНИЖЕДЕТЬМИ , ВСЁ ОГЛЫДЫВАЮТСЯ И ЖДУТ , ЧТО СКАЖЕТ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ....