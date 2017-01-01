Один погиб, один ранен: Под Николаевом охотники затеяли перестрелку

Требование уплаты долга переросло в драку, а затем в ход пошло огнестрельное оружие.

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29 декабря в селе Новогеоргиевка Николаевской области в результате конфликта с участием охотников погиб 27-летний мужчина, ранения руки и ноги получил 57-летний мужчина. Об этом проинформировали в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Как выяснилось, компания из пяти местных жителей праздновала окончание охоты. После этого они отправились к соседу, чтобы потребовать у него возвращение долга. В ходе возникшего конфликта двое мужчин начали избивать должника, пока остальные находились во дворе.

Ссору услышал брат пострадавшего, который живет по соседству, и вышел на порог выяснить, что происходит. Когда к нему во двор зашел один из конфликтующих, в ответ домовладелец выстрелил из охотничьего ружья, попав односельчанину в голову, – сказано в сообщении.

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По данным правоохранителей, о произошедшем стрелявший сообщил тем, кто пришел требовать деньги.

Среди присутствовавших граждан был и брат погибшего. Убедившись в словах злоумышленника, он пошел домой (живет неподалеку) взял свое ружье и выстрелил в убийцу брата. Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, а 45-летнего мужчину, который стрелял в злоумышленника, следователи задержали, – рассказали в полиции.

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Уточняется, что раненый находится в больнице под охраной.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство). С места происшествия изъяты оружие и гильзы 12-го калибра, их отправили на экспертизу.

Напомним, прихожане американской церкви застрелили стрелка. Неизвестный открыл огонь во время службы в церкви, но был застрелен прихожанами. Два человека погибли.

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