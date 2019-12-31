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Зеленский и Путин по телефону поздравили друг друга с праздниками

Комментариев: 4
Также главы государств договорились начать подготовку к следующему обмену пленными – теперь крымчан и россиян.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин
фотоколлаж

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне, - говорится в сообщении.

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Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время, - сообщает пресс-служба президента.

Напомним, пресс-служба президента опубликовала трогательное видео со слезами Зеленского во время обмена пленными. На видео видно, как украинских пленных со слезами на глазах встречают не только близкие, но и президент.

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Теги: Зеленский, Путин, президент, обмен пленными
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    31.12.2019, 13:00
Оценка:  -3
VSHIVANKA
КРЫМЧАНЕ И РОССИЯНЕ , ЭТО ОДНО И ТОЖЕ , ЕСЛИ КТО ЗА 6 ЛЕТ ЕЩЁ НЕ ПОНЯЛ .....
Лаптев    31.12.2019, 13:02
Оценка:  0
Лаптев
Именно поэтому все крымчане сохранили паспорта Украины.
LifeStriker    31.12.2019, 12:47
Оценка:  +3
LifeStriker
Так не Лох не понимает что пленных украинцев меньше не станет , нужно будет хутину кого-то забрать из украинской тюрьмы так он захватит ещё пленных украинцев а не Лох обязательно всех выдаст в обмен
kapablankas    31.12.2019, 12:37
Оценка:  -2
kapablankas
так это хорошо
хватит срача
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