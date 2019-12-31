Зеленский и Путин по телефону поздравили друг друга с праздниками

Также главы государств договорились начать подготовку к следующему обмену пленными – теперь крымчан и россиян.

Читай также: Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне, - говорится в сообщении.

Читай также: Зеленский: Мой ответ простой - я возвращаю живых

Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время, - сообщает пресс-служба президента.

Напомним, пресс-служба президента опубликовала трогательное видео со слезами Зеленского во время обмена пленными. На видео видно, как украинских пленных со слезами на глазах встречают не только близкие, но и президент.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.