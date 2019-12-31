Гончарук назвал достижения Кабмина в 2019 году

Глава Кабмина перечислил основные достижения своего правительства в уходящем году, пообещав, что следующий год будет "годом эффективности".

Алексей Гончарук рассказал о достижениях в 2019 году пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подвел итоги 2019 года и назвал его "подготовительным периодом", чтобы "2020 год стал годом эффективности". Об этом он во вторник, 31 декабря, написал на своей странице в Facebook.

"Мы приняли решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе присоединились уже более 20 городов. Провели процедуру анбандлинга НАК Нафтогаз України по европейским правилам. Подписали договор о транзите газа на пять лет с возможностью пролонгации", - подчеркнул премьер-министр, упомянув также $2,9 млрд компенсации от Газпрома, которые Нафтогаз получил по решению Стокгольмского арбитража.

Глава Кабмина также напомнил, что члены правительства:

1) приняли программу медгарантий, которая будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и т.п. Предусмотрели на это 72 млрд грн (это почти 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год) 2) вдвое увеличили финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", добавив в пакет инсулин - в общей сложности это 3,3 млрд грн в 2020 году; 3) открыли 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учащихся; 4) выделили отдельный бюджет на программу "Эффективная школа для лучших результатов". 5) предусмотрели в госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году - каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс. грн; 6) подписали меморандум с мобильными операторами, чтобы украинцы имели качественный и доступный интернет. Особенно, в сельской местности.

"Запускаем программу дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса. Начали прием заявок - 5%, 7%, 9%. Старт программы с 1 февраля 2020 года. Начали земельную реформу. Разработали программу дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли. Старт программы - в 2020-м. Запустили процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет. Перезагружаем власть - обновили руководство наиболее токсичных властных структур. Перезагрузка Гостаможслужбы, Госналоговой, Госгеокадастра, Госгеонедр, Укравтодора и других", - написал Гончарук.

Он также напомнил про запуск новой таможни, которая должна перекрыть потоки контрабанды в страну, и про открытие Офиса противодействия рейдерству, который должен усилить защиту прав собственности.

"Упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов. Боремся с теневыми рынками", - добавил Гончарук.

Он также подчеркнул, что нелегальный бизнес наносит стране существенный ущерб и за один день удалось закрыть более 5300 игорных заведений по всей территории Украины. А на прошлой неделе начали проверки АЗС - уже 621 АЗС проверена, закрыты 403 нелегальных заправки, демонтированы - 93.

"Госгеокадастр начал наполнение Публичной кадастровой карты новыми слоями. В частности, добавлены отдельные информационные слои Незарегистрированные территории, Леса, Природно-заповедный фонд. Переводим госуслуги в режим онлайн. Уже есть первые результаты! Запустили е-кабинет застройщика", - написал Гончарук.

Среди нововведений он отметил приложение Дія (в котором уже доступны е-техпаспорт и е-водительское удостоверение).

"Запустили еще один удобный сервис - единый транспортный портал", - написал глава правительства.

Относительно сотрудничества с МВФ, он подчеркнул, что программы МВФ в Украине - это сигнал инвесторам, что здесь работает понятное и ответственное правительство, которое выполняет то, что декларирует. А это поступление инвестиций, создание новых рабочих мест, рост экономики.

Гончарук резюмировал, сказав, что 2019 год был подготовительным периодом, а 2020 год станет годом эффективности.