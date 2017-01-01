В Кремле рассказали детали разговора с Зеленским

У Путина отметили, президенты обменялись поздравлениями и высказались за развитие российско-украинских отношений.

Разговор состоялся по инициативе Зеленского, сообщили в Кремле

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина произошел по инициативе украинской стороны. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что стороны положительно оценили обмен Киева и "ЛДНР" пленными по принципу "всех на всех".

"Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите нормандской четверки в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны акцентировали необходимость продолжения последовательной реализации минского "Комплекса мер".

Также в ходе разговора стороны подчеркнули важность заключенной накануне "пакетной" сделки, которая предусматривает продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

"Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем", - отметили в Кремле.

Также у Путина сообщили, что президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил Путина с Новым годом.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, произошел обмен пленными между Киевом и "Д/ЛНР" . Освободили 81 человека, 76 из которых вернулись в Украину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet