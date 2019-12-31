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Операторы ГТС Украины и Словакии подписали договор о транзите газа

Комментариев: 2
Европа заключила все необходимые соглашения для получения российского газа у украинского оператора.
Оператор ГТС Украины заключил договор со словацким оператором
Оператор ГТС Украины заключил договор со словацким оператором

Новый газотранспортный украинский оператор ГТС Украины  и оператор словацкой ГТС Eustream заключили межоператорское техническое соглашение о транзите газа. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на своей странице в Twitter.

"Я приветствую interconnection agreement, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!" – написал Шефчович.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон 30 декабря сообщил, что направился из Вены, где проходили российско-украинские газовые переговоры, в Брюссель для своевременного подписания межоператорского соглашения с Eustream на основании европейских правил.

Ранее ОГТСУ подписал аналогичные соглашения с операторами ГТС Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы и России.

Напомним, оператор ГТС Украины в декабре получил лицензию и сможет начать транспортировать газ с 1 января 2020 года.

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Теги: газ, Словакия, соглашение, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ZeX-X    31.12.2019, 15:20
Оценка:  +3
ZeX-X
ну наконец то пудыркин умиротворен. славянтусы снова в едененее
ORB+    31.12.2019, 14:51
Оценка:  +2
ORB+
продажные славяне
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