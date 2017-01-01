СМИ опубликовали имена украинцев, которых всё еще удерживают в ОРДЛО

Среди незаконно удерживаемых есть как гражданские лица, так и военнослужащие, попавшие в плен.

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После состоявшегося в воскресенье обмена удерживаемыми лицами в ОРДЛО остается еще достаточно много украинцев, о которых достоверно известно их родным и правозащитникам, но оккупанты по каким-то причинам “не согласовали“ их передачу Украине. Неполный список тех, кого россияне и их пособники удерживают на оккупированной части Донбасса, опубликовало “Радио Свобода“.

Гражданские лица:

Валерий Матюшенко — предприниматель, музыкант, заложник группировки “ДНР“, схвачен в Кальмиусском 15 июля 2017 и приговорен к 10 годам тюрьмы за “шпионаж“. По некоторым данным, содержится в Макеевке.

Читай также: В “ДНР“ решили помиловать подростков-“диверсантов“ Виталий Атаманчук — 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 в Донецке вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, находится в СИЗО № 5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Боевики “ДНР“ публично ни разу о нем не сообщали.

Виталий Атаманчук — 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 в Донецке вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, находится в СИЗО № 5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Боевики “ДНР“ публично ни разу о нем не сообщали. Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов — школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018. За “терроризм“ и “диверсионную деятельность“ подростки получили от 10 до 15 лет тюрьмы. Сегодня стало известно, что “власти ДНР“ подростков помиловали, но где они находятся — не известно.

Читай также: Пленница рассказала о “наказаниях на подвале“ Сергей Русинов — 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств — получил до 6 лет тюрьмы за “разжигание вражды“ и поддержку украинских патриотических групп в соцсети “ВКонтакте“. Удерживается на территории Славяносербской исправительной колонии № 60, что в селе Лозовское Луганской области.

Сергей Русинов — 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств — получил до 6 лет тюрьмы за “разжигание вражды“ и поддержку украинских патриотических групп в соцсети “ВКонтакте“. Удерживается на территории Славяносербской исправительной колонии № 60, что в селе Лозовское Луганской области. Вадим Дреев — пропавший в апреле 2019 50-летний луганчанин, обвинен боевиками “ЛНР“ в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что мужчина имеет инвалидность 2-й группы

Читай также: Озвучены результаты медосмотра пленных Роман Сагайдак — луганский предприниматель, похищенный в июне 2017 года, обвинен “разбое, который нанес непоправимый ущерб республике“. Получил 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

“Радио Свобода“ указывает на то, что после обмена 29 декабря один из 12 освобожденных военнослужащих сообщил, что лично знает о двух десятках бойцов ВСУ, которые остались на территории ОРДЛО. В частности, это Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки “ДНР“ 22 мая 2019 года.

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А журналистка “Медийной инициативы за права человека“ Татьяна Катриченко рассказала о еще нескольких пленных военных, которые остались на неподконтрольных территориях. В частности, это:

Виталий Чмиль – боец ​​36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018.

Андрей Качинский – боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады, пленный 29 декабря 2018. В январе 2019-го группировкой “ДНР“ опубликовано видео с Качинским, где военный рассказывает о том, что воевать на Донбасс пошел якобы под давлением. В ВСУ опровергли эти заявления.

Читай также: В Кремле назвали роль Путина в обмене пленными Станислав Панченко – боец ​​58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019. Через три дня группировка “ДНР“ распространила видео его “допроса“, где военный рассказал якобы о беспорядке и пьянстве в ВСУ. В бригаде заявили, что боевики психологически и, возможно, физически давили на Панченко.

Станислав Панченко – боец ​​58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019. Через три дня группировка “ДНР“ распространила видео его “допроса“, где военный рассказал якобы о беспорядке и пьянстве в ВСУ. В бригаде заявили, что боевики психологически и, возможно, физически давили на Панченко. Николай Гриненко – боец ​​79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019-го. С ним также группировка “ДНР“ распространила пропагандистское видео, более чем через неделю после захвата. На нем Гриненко якобы признается в том, что пошел на войну, чтобы зарабатывать. Собратья заявили, что на Гриненко осуществлялось “колоссальное психологическое давление“.

Читай также: От обмена в ОРДЛО отказались почти 50 человек Игорь Мирончук – боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захваченный 22 мая 2019. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии. С ним также “ДНР“ распространило видео.

Напомним, Украина будет требовать возвращения еще 300 пленных. Власти Украины будут продолжать переговоры о возвращении из ОРДЛО домой еще 300 человек.

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