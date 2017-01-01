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Украинские полярники сняли поздравительное видео из летней Антарктики

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Ученые с антарктической станции "Академик Вернадски" поздравили украинцев с праздниками.
Украинские полярники сняли поздравительное видео
Украинские полярники сняли поздравительное видео
кадр из видео

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Полярники с антарктической станции “Академик Вернадский“ поздравили Украину с Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравляют всех с Новым годом. Они желают побольше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многого другого, - говорится в сообщении.

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Сейчас на украинской антарктической станции “Академик Вернадский“ находится 12 участников летней экспедиции. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.

Примечательно, что в Антарктиде, где расположена научная станция “Академик Вернадский“, сейчас в самом разгаре антарктическое лето. При этом “летняя“ погода в районе станции примерно такая же, как сейчас в Украине.

Текущая погода в районе “Академика Вернадского“:

Погода на станции
Погода на станции "Академик Вернадский"
rp5.ua

Напомним, к украинским полярникам пришел в гости пингвин. Исследовательница из антарктической станции Академика Вернадского опубликовала фото гостя.

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Теги: Антарктида, Академик Вернадский, полярники, Новый год
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