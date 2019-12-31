Волонтеры отправили на фронт 4 тонны оливье, заправленного любовью

Бойцам на передовой решили подарить немного домашнего уюта.

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Волонтеры приготовили для украинских защитников больше четырех тонн салата “Оливье“. Над приготовлением традиционного новогоднего блюда работали три дня. Об этом говорится в сюжете “ТСН“.

Как рассказали инициаторы акции, чтобы реализовать задумку, им пришлось превратить обычную домашнюю кухню в подобие пищевого промышленного цеха. При этом каждый, кто хотел приобщиться к приготовлению, должен был пройти посвящение в “адепты священного оливье“.

Главный ингредиент в рецепте - это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее сердце в рецептуре, - говорит волонтер.

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Вместе с деликатесом стремятся передать ребятам в окопы домашний праздничный уют. Капельку любви добавляют даже в наклейки на ведра.

Салат намеренно не заправили майонезом. Это придется сделать уже самим бойцам. Так оливье получится более свежим и дольше сохранится.

Работа сделана, оливье готово ехать на фронт. Волонтеры надеются, что им в последний раз приходится отправлять праздничные блюда в окопы.

Напомним, бойцы ВСУ креативно поздравили Украину с праздниками. Святой Николай (позывной “Санта“) пришел в окопы к защитникам Украины.

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