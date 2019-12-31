Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волонтеры отправили на фронт 4 тонны оливье, заправленного любовью

Комментариев: 6
Бойцам на передовой решили подарить немного домашнего уюта.
Волонтеры отправили на фронт 4 тонны оливье
Волонтеры отправили на фронт 4 тонны оливье
facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Читай также: Украинские полярники сняли поздравительное видео из летней Антарктики

Волонтеры приготовили для украинских защитников больше четырех тонн салата “Оливье“. Над приготовлением традиционного новогоднего блюда работали три дня. Об этом говорится в сюжете “ТСН“.

Как рассказали инициаторы акции, чтобы реализовать задумку, им пришлось превратить обычную домашнюю кухню в подобие пищевого промышленного цеха. При этом каждый, кто хотел приобщиться к приготовлению, должен был пройти посвящение в “адепты священного оливье“.

Главный ингредиент в рецепте - это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее сердце в рецептуре, - говорит волонтер.

Читай также: Как работает общественный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь

Вместе с деликатесом стремятся передать ребятам в окопы домашний праздничный уют. Капельку любви добавляют даже в наклейки на ведра.

Салат намеренно не заправили майонезом. Это придется сделать уже самим бойцам. Так оливье получится более свежим и дольше сохранится.

Работа сделана, оливье готово ехать на фронт. Волонтеры надеются, что им в последний раз приходится отправлять праздничные блюда в окопы.

Напомним, бойцы ВСУ креативно поздравили Украину с праздниками. Святой Николай (позывной “Санта“) пришел в окопы к защитникам Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Новый год, оливье, Донбасс, волонтеры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Pivkov3    31.12.2019, 17:16
Оценка:  +2
Pivkov3
ещё колбасы "кровянка-месячная" не хватает...
толян04    31.12.2019, 17:08
Оценка:  +2
толян04
пару часов назад читал новыну что салат "оливье" цэ аццкий совок и потрэбуэ декомунизации нэгайно!!!))))
толян04    31.12.2019, 17:09
Оценка:  +2
толян04
а тут "воынам свытла отправили 4 тонны да еще неизвестно чем заправленный)))
Pivkov3    31.12.2019, 16:24
Оценка:  +3
Pivkov3
накончали туда что ли?
Npc7777    31.12.2019, 16:36
Оценка:  +3
Npc7777
+100 .Опередил =))))))))))
толян04    31.12.2019, 17:13
Оценка:  +1
толян04
осталось отправить винигрет и заправить его тож "лубовью"))
красно го цвета))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь