Россия не запустит СП-2 в следующем году – Коболев

Объем транзит газа в следующем году может быть больше минимально гарантированного, считает глава Нафтогаза.

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей выразил сомнение в запуске российского газопровода Северный поток-2 в 2020 году. Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, 31 декабря.

По его словам, Россия на сегодняшний день не имеет судна, которое помогло бы достроить газопровод.

"Я ожидаю, что в следующем году ввести Северный поток-2 в эксплуатацию не удастся. Мне сложно комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но по информации, которой я владею, Россия сейчас не имеет судна, которое могло бы достроить Северный поток-2", – сказал Коболев.

В связи с этим он считает, что транзит газа через украинскую ГТС превысит минимально гарантированный контрактом объем в 65 млрд кубов газа. По словам Коболева, такой прогноз можно сделать на основании 90 млрд куб. м транзита в 2019 году и вычета из этого объема 15 млрд куб. м из-за ввода в работу газопровода Турецкий поток.

"Если это допущение правильное, в таком случае я бы ожидал, что объем транзита украинской территорией может достичь 75 млрд кубометров. Действующий текущий транзит – это около 90 млрд. Мы точно потеряем часть транзита из-за Турецкого потока. Это минус 15 млрд. Остается 75 млрд", – сказал Коболев.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетовал, что на данный момент невозможно назвать новые сроки ввода газопровода Северного потока-2 в эксплуатацию.

Напомним, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

В связи с этим швейцарская компания Allseas сразу остановила строительство Северного потока-2 и вывела свои корабли из района строительства.

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