В Кропивницком ветеран АТО подорвался на гранате

В последний день года мужчина погиб от привезенного с фронта "трофея".

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В последний день уходящего года в Кропивницком произошел трагический случай в семье бывшего АТОшника, который погиб от взрыва гранаты. Как сообщает местное издание “Город“, 31 декабря около 10 часов утра в Кропивницком, в частном доме по улице Андреевская взорвалась граната РГД-5.

В доме проживал военный пенсионер с женой. Мужчина находился под действием алкоголя. В связи с неосторожным обращением с боеприпасом, произошел неконтролируемый взрыв. В результате бывший АТОшник погиб, а его жена с ранением головы попала в реанимацию.

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Предварительно установлено, что военный привез гранату из зоны боевых действий на Донбассе и хранил ее дома.

Мужчина служил в 72-й отдельной механизированной бригаде в 2015 — 2016 годах.

Напомним, под Николаевом охотники затеяли перестрелку. Требование уплаты долга переросло в драку, а затем в ход пошло огнестрельное оружие. В результате один человек погиб, один ранен.

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