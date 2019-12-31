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В Кропивницком ветеран АТО подорвался на гранате

Комментариев: 6
В последний день года мужчина погиб от привезенного с фронта "трофея".
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikipedia.org

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В последний день уходящего года в Кропивницком произошел трагический случай в семье бывшего АТОшника, который погиб от взрыва гранаты. Как сообщает местное издание “Город“, 31 декабря около 10 часов утра в Кропивницком, в частном доме по улице Андреевская взорвалась граната РГД-5.

В доме проживал военный пенсионер с женой. Мужчина находился под действием алкоголя. В связи с неосторожным обращением с боеприпасом, произошел неконтролируемый взрыв. В результате бывший АТОшник погиб, а его жена с ранением головы попала в реанимацию.

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Предварительно установлено, что военный привез гранату из зоны боевых действий на Донбассе и хранил ее дома.

Мужчина служил в 72-й отдельной механизированной бригаде в 2015 — 2016 годах.

Напомним, под Николаевом охотники затеяли перестрелку. Требование уплаты долга переросло в драку, а затем в ход пошло огнестрельное оружие. В результате один человек погиб, один ранен.

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Теги: АТО, ветеран, граната, смерть, Кропивницкий
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Комментариев (6)
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Pivkov3    31.12.2019, 17:14
Оценка:  0
Pivkov3
скорее всего решил гранату почистить
АХТИАР    31.12.2019, 17:11
Оценка:  +1
АХТИАР
жене не за что прилитело от синяка
tinkerrr    31.12.2019, 16:50
Оценка:  +2
tinkerrr
Самоликвидировался! Как Терминатор!
Вшивая_Вышиванка    31.12.2019, 16:49
Оценка:  +1
Вшивая_Вышиванка
-1 ещё один ветеринар(
Вшивая_Вышиванка    31.12.2019, 16:53
Оценка:  +1
Вшивая_Вышиванка
Лучше бы в Польше унитазы мыл, и деньги бы заработал и совесть была бы чиста
VSHIVANKA    31.12.2019, 16:46
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ХОРОШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ КАРАТЕЛЕЙ !!!
СУГС !!!
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