Следующий обмен с РФ может пройти этой зимой - Мендель

Пока в команде президента не готовы называть ни только конкретные имена, но даже общее количество лиц, которые могут обменять.

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Согласование списков для предстоящего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией должно начаться уже в январе 2020 года. Сам обмен может состояться уже этой зимой. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии агентству “Интерфакс-Украина“.

Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года, - заявила Мендель.

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По ее словам, до согласования списков невозможно назвать конкретные имена и сколько людей вообще будут согласованы. Однако есть надежда, что при условии быстрой работы будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года.

Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Напомним, во вторник, 31 декабря, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России. Зеленский и Путин поздравили друг друга с проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц и с наступающими праздниками.

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