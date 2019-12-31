Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Следующий обмен с РФ может пройти этой зимой - Мендель

Комментариев: 1
Пока в команде президента не готовы называть ни только конкретные имена, но даже общее количество лиц, которые могут обменять.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
facebook.com/profile.php?id=1781187626

Читай также: СМИ опубликовали имена украинцев, которых всё еще удерживают в ОРДЛО

Согласование списков для предстоящего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией должно начаться уже в январе 2020 года. Сам обмен может состояться уже этой зимой. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии агентству “Интерфакс-Украина“.

Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года, - заявила Мендель.

Читай также: Обмен: появилось видео со слезами Зеленского

По ее словам, до согласования списков невозможно назвать конкретные имена и сколько людей вообще будут согласованы. Однако есть надежда, что при условии быстрой работы будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года.

Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Напомним, во вторник, 31 декабря, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России. Зеленский и Путин поздравили друг друга с проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц и с наступающими праздниками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Мендель, Зеленский, президент, Россия, обмен пленными
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    31.12.2019, 17:00
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВООБЩЕ ТО ОБМЕН ПРОИСХОДИТ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ И КУИВОМ .....
ОБМЕН ПЛЕННЫМИ С РОССИЕЙ , ТАК ЖЕ КАК И " ВОЙНА " С РОССИЕЙ , ОСТАЮТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ ВАШИМИ ВЛАЖНЫМИ МЕЧТАМИ .....))))
Палтус    31.12.2019, 17:31
Оценка:  0
Палтус
вообще-то среди задержанных нет ни одного жи-да, но зато они все в правительствах кучкуются. как вам такое рабы пролетарские? Фашисты лучше вас в сто раз, как минимум
пока ваш абрамович на яхтах катается ты тут бьешся рыбой об лед, как последний отброс
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь