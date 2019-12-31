Освобожденным из плена бойцам вручили новые документы

Бумаги подтверждают сохраненный за бывшими пленниками статус военнослужащих ВСУ.

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Освобожденным из плена боевиков украинским военнослужащим в военно-медицинском клиническом центре вручили восстановленные личные документы, подтверждающие пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба ВСУ вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) — заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.

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Он также поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области прошел масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря. В Украину вернулись 76 украинцев.

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