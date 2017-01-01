В Харькове электричка сбила насмерть мужчину

Для остановки поезда машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось.

В связи с происшествием движение транспорта приостановили на два часа Спутник

В Харькове на железнодорожной станции Липовая Роща электричка сообщением Харьков-Лозовая сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции во вторник, 31 декабря.

Информация об инциденте была получена в 10:50 утра.

"Предварительно установлено, что мужчина появился перед поездом внезапно. Для остановки поезда машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось... От полученных травм пострадавший погиб", – говорится в сообщении.

В связи с происшествием движение транспорта было приостановлено на 2 часа.

Информация о случившемся внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее в Харьковской области поезд насмерть сбил 28-летнего мужчину, который пытался проехать через пути на велосипеде. Инцидент произошел в поселке Донец Змиевского района.

А на Прикарпатье поезд врезался в полицейский автомобиль. Тогда пострадали три человека.

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