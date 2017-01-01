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Украинцев поздравили с Новым годом из Антарктиды

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На антарктической станции Академик Вернадский находится 12 участников летней экспедиции – 10 полярников и две полярницы.

Ученые из 24-й украинской антарктической экспедиции поздравили граждан Украины с Новым годом. Об этом сообщает министерство образования и науки Украины во вторник, 31 декабря.

"Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравляют всех с Новым годом. Они желают побольше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многое другое", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на украинской антарктической станции Академик Вернадский находится 12 участников летней экспедиции – 10 полярников и две полярницы. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.

Напомним, команда 24-й украинской антарктической экспедиции отправилась на Белый континент в конце марта. В нее впервые за 20 лет вошли женщины. Тогда отмечалось, что экипировка всех полярников состоит исключительно из продукции украинских производителей.

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Теги: Украина, Новый год, Антарктида, украинцы, новогоднее поздравление, Поздравление, минобразования, поздравление с Новым Годом, Новый Год 2020
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Источник: korrespondent.net

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