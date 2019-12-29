Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Глава государства пожелал, чтобы в новом 2020 году нам надо быть единственной страной каждый день.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2020 годом, сообщает пресс-служба Офиса президента.



"В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единственной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единственной страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей", - сказал глава государства.

Зеленский предложил украинцам честно ответить на один вопрос: "Кто я?". И независимо от того, в каком уголке Украины родился "президент или домохозяйка, успешный адвокат, учитель, переехавший из Луганска, айтишник, что мечтает бежать из страны, или пленный, мевший вернуться домой, украиноязычный или русскоговорящий", призвал уважать друг друга .

"Это - каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Просто люди. Живые. Со своими недостатками и тараканами. Но в нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки патриот, малоросс, ватник или бандеровец. Там написано: гражданин Украины. Имеющий права и обязанности. Мы с вами очень разные. Так, кто же мы? 73 процента, которые выбрали президента? 25, которые его не воспринимают? Те, кто не ходил на выборы?

Противники рынка земли. Участники Киев-Прайд. Хотим ли свободы слова или аплодируем избиению журналистов? Читаем Жадана слушаем Марув? Смотрим "Иронию судьбы". Смотрим "Один дома". Болеем за "Динамо" или "Шахтер"? Или вместе за Ломаченко и Усика? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорят "я тебе кохаю" или "я тебя люблю"? Все это и есть - мы. И как же нам, таким разным - жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? А вдруг кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение? Вдруг это не так?





Разве нас мало объединяет? Мы все равно гордимся великими украинцами. Перестали бы мы их уважать, узнав за кого бы на выборах голосовали Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода и Хмельницкий имели бы разные взгляды относительно НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможивании автомобилей? Как Ступка или Быков относятся к нормандскому формату? Мы ценим их за другое...

Дорогие украинцы! В новом 2020-м году я желаю всем нам - уважать друг друга. Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, - легкого и приятного головокружения утром.

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