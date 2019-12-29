Два телеканала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского



Телеканалы Прямой и 5 канал в последние минуты уходящего 2019 года показали новогоднее поздравление бывшего президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.



Новогоднее поздравление Порошенко вышло в эфир примерно в 23:57. Обращение Зеленского выбыло продемонстрирова сразу после полуночи.



Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

"В новогодние праздники есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда Европейской солидарности никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломаешь.. Мы вместе обороняем наши цели: и перспективу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, и язык, и веру, и армию", - сказал в своем поздравлении Порошенко.