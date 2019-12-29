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Это не предупреждение, это угроза: Трамп пригрозил Ирану

Комментариев: 4
Демонстранты подожгли ворота американского диппредставительства в Багдаде в знак протеста.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп


Иран заплатит "очень большую цену"в случае, если что-нибудь произойдет с посольством США в Ираке или кто-то из американцев пострадает от нападений демонстрантов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Иран понесет полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов в Ираке, они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Новым годом!" – написал американский лидер.

Напомним, 31 декабря толпа протестующих попыталась взять штурмом посольство США в Багдаде после похорон погибших при ударах американских беспилотников по шиитской группировке Каттаиб Хезболлах.

После инцидента США решили направить в Ирак дополнительные силы для охраны посольства в Багдаде.

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Теги: Ирак, США, Иран, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxelohos    01.01.2020, 17:39
Оценка:  0
Boxelohos
Лови тролляку! Антибес работает на фабрикe троллей. Насоздавал себе аккаунты и в теме "СБУ пресекла деятельность "ботофермы" ФСБ" наголосовал себе 100 плюсов за 3 часа (в 6 утра, КАРЛ!). Эти тролли сидят на зарплате, продавая совесть
VSHIVANKA    01.01.2020, 11:50
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ЭТОТ ПОСТ РАСЧИТАН НА ХО.ХОЛКОВ , КОТОРЫЕ В РАБСКОМ ЭКСТАЗЕ ДОЛЖНЫ ХРЮКАТЬ НА УКРОПНОЙ МОЙВЕ , СКАКАТЬ И ОБСЫКАТЬ ШАРОВАРЫ ДУМАЯ , ЧТО ИХ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОЩИНЫ САМЫЕ КРУТЫЕ .....)))
С ПОСЛЕДНИМ ГОДОМ ВАШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ УКРОПНЫЕ ЧЕРВИ !!! )))
BOOTSMANN    01.01.2020, 11:36
Оценка:  -3
BOOTSMANN
зас_Рашка жива до сих пор благодаря С. Корее и Ирану. Расправившись с пакостниками помельче, Америка примется за россию, тогда мы будем свидетелями и помощниками уничтожения этой поганой недоимперии.
Эриг    01.01.2020, 12:37
Оценка:  +1
Эриг
То есть по вашему россияне должны защищать иран, иначе америка возьмется и за них да?
А не лучше ли было сказать, что изоляция ирана в наших общих интересах? Вот это больше похоже на реальность не так ли?
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