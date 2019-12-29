Это не предупреждение, это угроза: Трамп пригрозил Ирану

Демонстранты подожгли ворота американского диппредставительства в Багдаде в знак протеста.



Иран заплатит "очень большую цену"в случае, если что-нибудь произойдет с посольством США в Ираке или кто-то из американцев пострадает от нападений демонстрантов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Иран понесет полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов в Ираке, они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Новым годом!" – написал американский лидер.

Напомним, 31 декабря толпа протестующих попыталась взять штурмом посольство США в Багдаде после похорон погибших при ударах американских беспилотников по шиитской группировке Каттаиб Хезболлах.



После инцидента США решили направить в Ирак дополнительные силы для охраны посольства в Багдаде.

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