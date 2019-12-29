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На Новый год военные на Донбассе не пострадали

Комментариев: 1
В последний день прошлого года сепаратисты совершили пять обстрелов, в том числе из вооружения БТР.
На Новый год военные на Донбассе не пострадали

За последние сутки 2019 года на Донбассе зафиксировано пять обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в среду, 1 января.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Авдеевки.

Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды рядом с населенным пунктом Зайцево - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, за сутки 30 декабря на Донбассе было зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
толян04    01.01.2020, 09:00
Оценка:  -3
толян04
не одно животное не пострадало
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