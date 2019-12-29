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В Украине заработала гарантированная цена на газ

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До конца отопительного сезона тарифы на газ в Украине зафиксированы на уровне 8 гривен за кубометр.
Цена на газ не будет меняться до мая
Цена на газ не будет меняться до мая
utg.ua

С нового года цена на газ в Украине выросла с 5878 гривен до 6600 гривен за тысячу кубометров.

Указанные цены не включают стоимость транспортировки топлива.

С 1 января правительство прекратило регулировать цены на газ для населения, которые прежде удерживало на определенном уровне, компенсируя поставщикам разницу с рыночными ценами.

С 2020 года цена определяется, исходя из мировых цен на топливо с учетом стоимости транспортировки.

Так называемая гарантированная цена в 6600 гривен за тысячу кубометров будет действовать до конца отопительного сезона.

Напомним, в конце года Кабмин принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. После этого украинские города начали снижать тарифы на отопление.

 

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, тарифы, цена на газ, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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