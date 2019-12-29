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Кива, Мосийчук и Мендель: Как политики встречали Новый год

Комментариев: 2
Бывшему нардепу Игорю Мосийчуку супруга подарила статуэтку носорога.

Украинские политики активно размещают фотоотчеты о праздновании Нового 2020 года. Например, бывший глава ВР Андрей Парубий отметил праздник с дочерью во Львове. Соответствующий снимок он опубликовал в Twitter.

Юлия Мендель кратко поздравила украинцев и опубликовала фото с новогодней елкой.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива отпраздновал Новый год дома в мужской компании. На фото нардеп с сыном Георгием.

Глава Батькивщины Юлия Тимошенко также поздравила украинцев с Новым годом. “Человек всегда ожидает лучшего от нового года, от новых времен. Такова наша сущность. Мы надеемся, что будет лучше“ - написала она.

А бывший нардеп Игорь Мосийчук похвастался подарком, который ему презентовала жена. Им оказался носорог.

Ранее сообщалось о том, что два телеканала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского.

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Теги: Новый год, Украина, политики
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Комментариев (2)
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kapablankas    01.01.2020, 11:33
Оценка:  0
kapablankas
лучше всех поздравили козла Регура
облили мочой

закон бумеранга однако
Вшивая_Вышиванка    01.01.2020, 10:48
Оценка:  +1
Вшивая_Вышиванка
Показывают всякую клептоманскую рыганину)
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