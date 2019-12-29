Кива, Мосийчук и Мендель: Как политики встречали Новый год

Бывшему нардепу Игорю Мосийчуку супруга подарила статуэтку носорога.

Украинские политики активно размещают фотоотчеты о праздновании Нового 2020 года. Например, бывший глава ВР Андрей Парубий отметил праздник с дочерью во Львове. Соответствующий снимок он опубликовал в Twitter.

З Новим Роком !

Святкую з донечкою у Львові. pic.twitter.com/fUukKgOwSS — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 31 декабря 2019 г.

Юлия Мендель кратко поздравила украинцев и опубликовала фото с новогодней елкой.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива отпраздновал Новый год дома в мужской компании. На фото нардеп с сыном Георгием.

Глава Батькивщины Юлия Тимошенко также поздравила украинцев с Новым годом. “Человек всегда ожидает лучшего от нового года, от новых времен. Такова наша сущность. Мы надеемся, что будет лучше“ - написала она.

А бывший нардеп Игорь Мосийчук похвастался подарком, который ему презентовала жена. Им оказался носорог.

Ранее сообщалось о том, что два телеканала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского.

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