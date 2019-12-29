Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В первый день нового года в Украине ожидается мокрый снег

Комментариев: 0
В Киеве температура воздуха сегодня составит от -2 до +1 тепла.
В первый день нового года в Украине ожидается мокрый снег
В первый день нового года в Украине ожидается мокрый снег
Скриншот

В первый день нового года погода в Украине остается прежней. Во многих регионах ожидается мокрый снег и только в некоторых синоптики прогнозируют сухую погоду. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

Читай также: Синоптики: Холодных зим в Украине больше не будет никогда

На западе страны температура воздуха будет колебаться пределах от +1° до +3°. На Закарпатье синоптики прогнозируют до 4° с меткой “+“. 

Мокрый снег ожидается в центральных и северных областях Украины. В Полтавской и Сумской областях столбики термометров ночью опустятся до -1°, а днем температура воздуха прогреется до +2°.

Читай также: В последний день года в Украине ожидают снег с дождем

На востоке страны также ожидается мокрый снег и плюсовая температура до 3 градусов тепла. 

Напомним, на Закарпатье из-за теплой погоды зацвели подснежники. На новогодние праздники украинцы могут любоваться весенними цветами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Новый год, погода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь