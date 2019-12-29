В Киеве температура воздуха сегодня составит от -2 до +1 тепла.

В первый день нового года в Украине ожидается мокрый снег Скриншот

В первый день нового года погода в Украине остается прежней. Во многих регионах ожидается мокрый снег и только в некоторых синоптики прогнозируют сухую погоду. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе страны температура воздуха будет колебаться пределах от +1° до +3°. На Закарпатье синоптики прогнозируют до 4° с меткой “+“.

Мокрый снег ожидается в центральных и северных областях Украины. В Полтавской и Сумской областях столбики термометров ночью опустятся до -1°, а днем температура воздуха прогреется до +2°.

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На востоке страны также ожидается мокрый снег и плюсовая температура до 3 градусов тепла.

Напомним, на Закарпатье из-за теплой погоды зацвели подснежники. На новогодние праздники украинцы могут любоваться весенними цветами.

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