Итоги 31 декабря: Поздравление Зеленского и от экс-президента Порошенко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент Зеленский поздравил украинцев с новым годом; телеканалы экс-президента Порошенко показали его новогоднее обращение. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Кабмин назвал главные задачи на 2020 год.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основная задача правительства на 2020 год, это строительство дорог в Украине. Глава правительства уточнил, что в 2020 году нужно построить минимум четыре тысячи километров дорог, хотя “можно сделать и больше“. Премьер-министр добавил, еще есть несколько “амбициозных проектов“, в частности запорожский мост, который “на особом счету“.

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обменялись поздравлениями и обсудили последние достижения в украинско-российский отношениях.

Главы государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением заложников, которое произошло 29 декабря.

Разговор Зеленского и Путина произошел по инициативе украинской стороны.

Зеленский призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2020 годом, напомнил, что они все украинцы разные и призвал страну к объединению.

В своей речи Зеленский сказал о наличии большого количества эпизодов в истории страны, которые объединяют граждан. По его мнению, это должно стать национальной идеей Украины.

“В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки патриот, малоросс, ватник или бандеровец. Там написано: гражданин Украины, у которого есть права и обязанности“, - подчеркнул Зеленский.

Премьер Гончарук пригрозил незаконному игорному бизнесу повторным рейдом

Премьер-министр Алексей Гончарук пригрозил повторным рейдом правоохранителей тем нелегальным игорным заведениям, которые “начали поднимать голову“.

По словам Гончарука, некоторые нелегальные казино вновь начинают открываться.

“Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим “сеанс убеждения“, – заявил Гончарук.

На двух телеканалах Порошенко поздравил украинцев раньше Зеленского

Прямой и 5 канал телеканалы в последние минуты уходящего 2019 года показали новогоднее поздравление экс-президента Петра Порошенко вместо обращения, действующего президента Владимира Зеленского.

Новогоднее поздравление Порошенко вышло в эфир примерно в 23:57. Обращение Зеленского было продемонстрировано сразу после полуночи.

Названы сроки нового обмена пленными между Украиной и РФ

В январе 2020 года должно начаться согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения пленников. Сам обмен может состояться уже зимой этого года при наличии соответствующих условий. Об этом сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в аннексированном Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.