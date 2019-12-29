Вернувшийся из плена моряк Эйдер женится

Эйдер попал в плен 18-летним.

Самый молодой из пленных моряков Андрей Ейдер, который вернулся в Украину 7 сентября под №15, женится. Мужчина хотел сделать предложение возлюбленной еще в аэропорту, но не все пошло по плану. Об этом сообщает ТСН.

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Андрей и Марина познакомились еще в подростковом возрасте. Ейдер закончил морской лицей и ушел в море. Девушка ждала, когда любимый на катере Бердянск вернется домой. Однако россияне атаковали катер, а 18-летнего Андрея ранили и взяли в плен.

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“Следующие долгие месяцы она видела любимого на скамье подсудимых в Москве. Андрей начал писать ей стихи. Ей осталось память на руке – две одинаковых татуировки“ - говорится в сообщении.

Напомним, командование ВМС Украины заявило, что перед передачей Украине россияне разграбили захваченные корабли. Позднее появился полный список того, что было украдено.

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