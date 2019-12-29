День рождения Бандеры: В Киеве запланирован Марш

Сегодня, 1 января, националисты отмечают 111-годовщину со дня рождения Степана Бандеры.

В среду, 1 января, националисты отмечают 111-ю годовщину со дня рождения главы ОУН (Организации украинских националистов) Степана Бандеры. В Киеве в 18:00 состоится Марш чести, достоинства и свободы.

Мероприятие организовывает ВО Свобода. Место сбора - памятник Тарасу Шевченко. Информация о Марше сообщается на официальной странице ВО Свобода.

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Цитаты Степана Бандеры

Самостоятельное государство может получить себе украинский народ только собственной борьбой и трудом С “москалями“ нет общего языка Основная часть борьбы революционной организации с врагом - это и есть борьба за душу человека, за идейное влияние на целый народ

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Деятельность Степана Бандеры населением и специалистами оценивается неоднозначно. Для одних он стал символом борьбы за Украину, настоящим патриотом. Другие к Бандере относятся негативно, обвиняя его в радикальном национализме.

Как прошел Марш ко Дню рождения Бандере в прошлом году:

Ранее глава Института нацпамяти прокомментировал вопрос Степана Бандеры так - Никто никому не может навязывать героев.

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