День рождения Бандеры: В Киеве запланирован Марш
В среду, 1 января, националисты отмечают 111-ю годовщину со дня рождения главы ОУН (Организации украинских националистов) Степана Бандеры. В Киеве в 18:00 состоится Марш чести, достоинства и свободы.
Мероприятие организовывает ВО Свобода. Место сбора - памятник Тарасу Шевченко. Информация о Марше сообщается на официальной странице ВО Свобода.
- Цитаты Степана Бандеры
Самостоятельное государство может получить себе украинский народ только собственной борьбой и трудом
С “москалями“ нет общего языка
Основная часть борьбы революционной организации с врагом - это и есть борьба за душу человека, за идейное влияние на целый народ
Читай также: В Тернополе просят присвоить Бандере звание Героя Украины
Деятельность Степана Бандеры населением и специалистами оценивается неоднозначно. Для одних он стал символом борьбы за Украину, настоящим патриотом. Другие к Бандере относятся негативно, обвиняя его в радикальном национализме.
- Как прошел Марш ко Дню рождения Бандере в прошлом году:
Ранее глава Института нацпамяти прокомментировал вопрос Степана Бандеры так - Никто никому не может навязывать героев.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Хорошо пшеки раскусили сущность майданутых и начали потихоньку их мочить у себя.
над тобою сміються українці
над тобою сміються українці
Перед смертью был одет в женское бельё.
Регура обосцанного проведут
торжественно ????
в Киеве вам делать нечего