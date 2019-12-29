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День рождения Бандеры: В Киеве запланирован Марш

Комментариев: 53
Сегодня, 1 января, националисты отмечают 111-годовщину со дня рождения Степана Бандеры.

В среду, 1 января, националисты отмечают 111-ю годовщину со дня рождения главы ОУН (Организации украинских националистов) Степана Бандеры. В Киеве в 18:00 состоится Марш чести, достоинства и свободы.

Мероприятие организовывает ВО Свобода. Место сбора - памятник Тарасу Шевченко. Информация о Марше сообщается на официальной странице ВО Свобода.

Скриншот

  • Цитаты Степана Бандеры

Самостоятельное государство может получить себе украинский народ только собственной борьбой и трудом

С “москалями“ нет общего языка

Основная часть борьбы революционной организации с врагом - это и есть борьба за душу человека, за идейное влияние на целый народ

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Деятельность Степана Бандеры населением и специалистами оценивается неоднозначно. Для одних он стал символом борьбы за Украину, настоящим патриотом. Другие к Бандере относятся негативно, обвиняя его в радикальном национализме. 

  • Как прошел Марш ко Дню рождения Бандере в прошлом году:

Ранее глава Института нацпамяти прокомментировал вопрос Степана Бандеры так - Никто никому не может навязывать героев.

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Теги: Степан Бандера, марш, день рождения
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Комментариев (53)
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Soncelid    01.01.2020, 13:21
Оценка:  0
Soncelid
С.А.Бандера -найбільш яскравий представник ідеї сильної, самостійної України.
Soncelid    01.01.2020, 13:22
Оценка:  0
Soncelid
Кого він може дратувати ? Ворогів України і її потенційних загарбників.
Vasya_iz_Ivanovo    01.01.2020, 13:06
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Фыфсефрете, Кофтун сказал что в Украине Бандеровцев нет.
Эриг    01.01.2020, 13:05
Оценка:  +2
Эриг
Так так и где же эти антифашисты, ах да, они по всей видимости все ушли на факельный карнавал бороться с фашизмом и антисемитизмом
SAId    01.01.2020, 12:59
Оценка:  +5
SAId
ух как тролли возбудились!! Бандера заслужил уважуху даже за то что ватостан с поляками даже после его смерти ссут кипятком...
ВыВсеВрете+    01.01.2020, 13:17
Оценка:  -3
ВыВсеВрете+
Ух ты как заговорил, теперь и поляки в не милость попали.
Хорошо пшеки раскусили сущность майданутых и начали потихоньку их мочить у себя.
kapablankas    01.01.2020, 12:56
Оценка:  -6
kapablankas
ВосставшийИзБана 01.01.2020, 12:30Оценка: -1 Не успели выложить новость, а вата уже

над тобою сміються українці
ВосставшийИзБана    01.01.2020, 13:02
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ничего. А вот над тобой скоро заплачет твоя мама.
ВыВсеВрете+    01.01.2020, 13:21
Оценка:  -3
ВыВсеВрете+
Эта вата, как ты их называешь, в свое время надрала задницы фашистам и УПА. Жалко только, что простила их, надо было под корень вывести.
kapablankas    01.01.2020, 12:56
Оценка:  -6
kapablankas
ВосставшийИзБана 01.01.2020, 12:30Оценка: -1 Не успели выложить новость, а вата уже

над тобою сміються українці
ПАТРИОТ    01.01.2020, 12:56
Оценка:  -4
ПАТРИОТ
Штефан Поппель (в переводе Сопля) под кличкой Бандера, прославился не только тем, что убивал учителей, врачей и агрономов, которых "злые" коммунисты присылали на Западную Украину, чтобы поднимать село, но и душил котят и трахал своих "братьев" по оружию.
Перед смертью был одет в женское бельё.
kapablankas    01.01.2020, 12:53
Оценка:  -3
kapablankas
о кстати

Регура обосцанного проведут

торжественно ????
kapablankas    01.01.2020, 12:50
Оценка:  -3
kapablankas
чешите в Унгринов и фекальте хоть до усрачки

в Киеве вам делать нечего
Noblesse_obliger    01.01.2020, 12:42
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Не кормим сраССейских ботов - просто минусим и игнорим!!!
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