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Сутки ООС: Сепаратисты не проявляли активности в новом году

Комментариев: 4
Новый год на Донбассе прошел в тишине.
Новый год на востоке Украины
Новый год на востоке Украины
facebook.com/pressjfo

В среду, 1 января, сепаратисты в зоне операции Объединенных сил не проявляли никакой активности. Об этом сообщает на штаб ООС у себя в Facebook

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Потерь и раненных среди украинских военнослужащих нет.

“С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли“, - говорится в сообщении.

В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования сепаратистов 5 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, ранее На Донбассе за день один обстрел, ВСУ без потерь

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Теги: Донбасс, ООС, ОРДЛО
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Комментариев (4)
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Духовный_скреп    01.01.2020, 12:43
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Бояра валит с ног.
Вшивая_Вышиванка    01.01.2020, 12:38
Оценка:  -3
Вшивая_Вышиванка
Сепаратисты наконец-то услышали WTF_wtf и поехали на Рассию новый год отмечать
tinkerrr    01.01.2020, 12:13
Оценка:  -6
tinkerrr
Ну дак ВСУ стрелять не будет и сепаратисты не начнут.
PINKIPAU    01.01.2020, 12:11
Оценка:  +2
PINKIPAU
Не проявят. Сейчас как раз отходняк, опохмелятся, придут в себя. К вечеру нужно ждать активности.
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