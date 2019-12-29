Сутки ООС: Сепаратисты не проявляли активности в новом году

Новый год на Донбассе прошел в тишине.

Новый год на востоке Украины facebook.com/pressjfo

В среду, 1 января, сепаратисты в зоне операции Объединенных сил не проявляли никакой активности. Об этом сообщает на штаб ООС у себя в Facebook.

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Потерь и раненных среди украинских военнослужащих нет.

“С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли“, - говорится в сообщении.

В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования сепаратистов 5 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, ранее На Донбассе за день один обстрел, ВСУ без потерь

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