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В Украине с 1 января 2020 года перестает действовать депутатская неприкосновенность

Комментариев: 2
В Украине с 1 января не действует неприкосновенность для народных депутатов Украины.
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
facebook.com/sluganarodu

С первого января 2020 года вступил в силу закон относительно неприкосновенности народных депутатов Украины. Об этом сообщает Bigmir.net. 

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Так, 18 декабря парламент одобрил во втором чтении законопроект №2237 “О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины с целью приведения в соответствие с законом “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины“. За закон проголосовал 291 нардепов.

Согласно внесенным изменениям, в статью 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что нардепам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Документ был подписан 29 декабря президентом Владимиром Зеленским. Отмечается, что закон был направлен на соответствие положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами. 

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Напомним, ранее Пристайко опубликовал предновогодние итоги

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Теги: Верховная Рада, Нардепы, Неприкосновенность
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    01.01.2020, 12:45
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ПОРОСЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!
Vasya_iz_Ivanovo    01.01.2020, 12:55
Оценка:  -5
Vasya_iz_Ivanovo
Хозяева пока не соизваляют разнешить.
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