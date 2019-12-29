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Сепаратисты блокируют работу ОБСЕ на Донбассе

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Боевики на Донбассе мешают работать представителям ОБСЕ.
Миссия ОБСЕ на Донбассе
Миссия ОБСЕ на Донбассе
EPA/UPG

Украинские военные заявили об ограничение свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ в выполнении мандата СММ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр ООС у себя в Facebook

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Так, в сообщение говорится, что  очередной раз в ежедневном отчете от 31 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхньоширокивске (быв. Октябрь) и Приморское.

Кроме того, представители вооруженных формирований Российской Федерации не позволили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований у населенного пункта Михайловка.

“Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск“, - говорят в штабе.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/pressjfo

Напомним, ранее Сутки ООС: Сепаратисты не проявляли активности в новом году

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Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина
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