Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе снова горело здание вуза

Комментариев: 1
В Одесском национальном политехническом университете произошел пожар.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Накануне Нового года одесские спасатели тушили пожар, возгорание произошло в общежитии Одесского национального политехнического университета  31 декабря около 13:00. Загорелась комната на пятом этаже 9-ти этажного общежития. Об этом сообщается на сайте одесского ГСЧС

Читай также: В Одессе семья лишилась двух авто из-за поджога

Как говорится в сообщении, по прибытию на место вызова спасатели установили возгорания матраса в комнате на 5-м этаже 9-ти этажного здания. Пожар был ликвидирован в 13:20 на площади 1 м2.

Сотрудниками ГСЧС из соседних комнат спасены и выведены на свежий воздух 3 человека, из здания эвакуированы 50 человек по лестничным маршам. Погибших и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

ГСЧС передаёт, что по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети. Ущерб - устанавливается. От ГСЧС к тушению привлекли 11 единиц техники и 47 человек личного состава.

Сгоревшая комната в общежитии
Сгоревшая комната в общежитии
od.dsns.gov.ua

Напомним, ранее во Львове женщина выпала с 3 этажа и осталась жива

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Одесса, Пожар, Вуз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
SEMPENTY    01.01.2020, 13:47
Оценка:  +2
SEMPENTY
Что 47 человек делали на площади 1 кв метр? Там из чайника можно было все потушить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь