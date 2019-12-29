В Одессе снова горело здание вуза

В Одесском национальном политехническом университете произошел пожар.

Накануне Нового года одесские спасатели тушили пожар, возгорание произошло в общежитии Одесского национального политехнического университета 31 декабря около 13:00. Загорелась комната на пятом этаже 9-ти этажного общежития. Об этом сообщается на сайте одесского ГСЧС.

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Как говорится в сообщении, по прибытию на место вызова спасатели установили возгорания матраса в комнате на 5-м этаже 9-ти этажного здания. Пожар был ликвидирован в 13:20 на площади 1 м2.

Сотрудниками ГСЧС из соседних комнат спасены и выведены на свежий воздух 3 человека, из здания эвакуированы 50 человек по лестничным маршам. Погибших и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

ГСЧС передаёт, что по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети. Ущерб - устанавливается. От ГСЧС к тушению привлекли 11 единиц техники и 47 человек личного состава.

Сгоревшая комната в общежитии od.dsns.gov.ua

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