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Под Житомиром фейерверк изуродовал мужчине лицо

Комментариев: 1
В житомирской области фейерверк нанес мужчине многочисленные травмы.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В новогоднюю ночь 40-летний мужчина попал в реанимационное отделение после того, как заряд от фейерверка попал ему в лицо. Об этом сообщается на сайте областного ГСЧС

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“1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района“, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют, от чего последний резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.

Напомним, ранее в Одессе снова горело здание вуза

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Теги: Фейерверк, Новый год, Житомир
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    01.01.2020, 14:11
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
По человечески просили: пока идет война фейерверки не устраивать.
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