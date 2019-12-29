Под Житомиром фейерверк изуродовал мужчине лицо

В житомирской области фейерверк нанес мужчине многочисленные травмы.

В новогоднюю ночь 40-летний мужчина попал в реанимационное отделение после того, как заряд от фейерверка попал ему в лицо. Об этом сообщается на сайте областного ГСЧС.

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“1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района“, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют, от чего последний резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.

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