Томенко предложил лишать украинского гражданства "ватников и малоросов"

Николай Томенко под впечатлением от новогодней речи президента Зеленского предложил лишать украинского гражданства "ватников и малоросов".

“Малорос“ или “ватник“ не могут быть гражданами Украины. Об этом заявил бывший народный депуат Николай Томенко в Facebook.

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В своем новогоднем поздравлении Зеленский сказал, что для него нет разницы между “ватником“ и “бандеровцем“. Высказывание президента не понравилось бывшему вице-премьеру в правительстве Тимошенко.

Если человек не чтит свою страну, ее историю и язык - он не имеет право быть гражданином этого государства! Настало время для получения или подтверждения гражданства ввести экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции. В мире-193 государства и среди них есть те, в которых “освещены и заасфальтированы улицы, - написал в сообщении Томенко.

Скриншот facebook.com/m.tomenko

Напомним, ранее в Украине с 1 января 2020 года перестает действовать депутатская неприкосновенность.

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