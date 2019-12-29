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Томенко предложил лишать украинского гражданства "ватников и малоросов"

Комментариев: 3
Николай Томенко под впечатлением от новогодней речи президента Зеленского предложил лишать украинского гражданства "ватников и малоросов".
Экс-нардеп Николай Томенко
Экс-нардеп Николай Томенко
facebook.com/m.tomenko

“Малорос“ или “ватник“ не могут быть гражданами Украины. Об этом заявил бывший народный депуат Николай Томенко в Facebook

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В своем новогоднем поздравлении Зеленский сказал, что для него нет разницы между “ватником“ и “бандеровцем“. Высказывание президента не понравилось бывшему вице-премьеру в правительстве Тимошенко.

Если человек не чтит свою страну, ее историю и язык - он не имеет право быть гражданином этого государства! Настало время для получения или подтверждения гражданства ввести экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции. В мире-193 государства и среди них есть те, в которых “освещены и заасфальтированы улицы, - написал в сообщении Томенко.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/m.tomenko

Напомним, ранее в Украине с 1 января 2020 года перестает действовать депутатская неприкосновенность.

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Теги: Томенко, Зеленский, Украина
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Комментариев (3)
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ЗовПрироды    01.01.2020, 14:54
Оценка:  0
ЗовПрироды
Давно пора. Это для их же пользы. Например в Донецке жила одна ватница, люто ненавидевшая Украину. Все орала своим хлябальником на митингах -путенвведивойска. В начале оккупации всех своих сыновей отправила в попучление. В результате муж убит пьяным рассейским быдлом с оторванными погонами...
ЗовПрироды    01.01.2020, 14:56
Оценка:  0
ЗовПрироды
...дом разворован бурятскими бандами, всех сыновей утилизировали на фронте. Теперь полоумная дурепа шатается по городу и что то там шизофреническое лепечет прохожим. А ведь если ее овремя депортировали бы на россию, она бы там успешно жила где нибудь в мордовии или в заполярье.
Krotol2    01.01.2020, 14:41
Оценка:  -1
Krotol2
Хочет что б осталась одна область ГАЛИЦИЯ.Ну ну
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