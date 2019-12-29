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С начала года на Донбассе не стреляли

Комментариев: 1
За полдня 1 января военные обстрелов не зафиксировали. В канун Нового года насчитали пять случаев режима тишины.
С начала суток на Донбассе не стреляли
С начала суток на Донбассе не стреляли
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С начала нового года на Донбассе не зафиксировано обстрелов, сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 1 января.

Как сообщалось, за последние сутки 2019 года на Донбассе зафиксировано пять обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали.

А за сутки 30 декабря на Донбассе было зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗовПрироды    01.01.2020, 15:26
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Оккупанты из на россии жрут водку в связи с новым годом. Стрелять некому.
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