С начала года на Донбассе не стреляли

За полдня 1 января военные обстрелов не зафиксировали. В канун Нового года насчитали пять случаев режима тишины.

С начала суток на Донбассе не стреляли facebook.com/pg/ato.news

С начала нового года на Донбассе не зафиксировано обстрелов, сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 1 января.

Как сообщалось, за последние сутки 2019 года на Донбассе зафиксировано пять обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали.

А за сутки 30 декабря на Донбассе было зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ.

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