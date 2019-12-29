Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе боевики сохраняю режим "тишины"

Комментариев: 0
На востоке Украины сепаратисты сохраняют режим "тишины".
Операция объединенных сил на Донбассе
Операция объединенных сил на Донбассе
facebook.com/pressjfo

В среду, 1 января, с начала суток не зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. 

Читай также: Обмен пленными: подробный список 76 украинцев

Так, на востоке Украины сохраняется режим “тишины“.

“Обстрелов позиций наших защитников на линии боевого соприкосновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил ежеминутно мужественно и пристально находятся наготове и готовы дать отпор и сдержать вооруженную агрессии РФ на востоке нашей страны“, - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, ранее сепаратисты блокируют работу ОБСЕ на Донбассе

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ООС, Донбасс, Война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь