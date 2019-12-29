На Донбассе боевики сохраняют режим "тишины"
В среду, 1 января, с начала суток не зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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Так, на востоке Украины сохраняется режим “тишины“.
“Обстрелов позиций наших защитников на линии боевого соприкосновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил ежеминутно мужественно и пристально находятся наготове и готовы дать отпор и сдержать вооруженную агрессии РФ на востоке нашей страны“, - говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, ранее сепаратисты блокируют работу ОБСЕ на Донбассе
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