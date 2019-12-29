Полиция отчиталась о нарушениях в новогоднюю ночь

Всего за новогоднюю ночь в Украине в полицию поступило более двух тысяч вызовов. Более 300 из них - из-за нарушений тишины.

В основном новогодняя ночь прошла без особых правонарушений Патрульная полиция Украины\Facebook

Новогодняя ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности, о чем стало известно в среду, 1 января, в Facebook патрульной полиции Украины.

"Пока вы праздновали, патрульные следили, чтобы ничто не помешало вам безопасно отдохнуть. На ночную смену заступили 2040 блюстителей порядка. Мы гарантировали общественную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги", - говорится в сообщении.

Всего правоохранителям в новогоднюю ночь поступило 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины.

"Ночная смена прошла без особых нарушений публичной безопасности нашими гражданами", - отметили в пресс-центре правоохранителей и призвали украинцев праздновать ответственно.

Напомним, в результате празднования Нового года в центре Киева утром в среду 1 января, произошла массовая драка . В ходе разборок произошла стрельба, есть пострадавшие.

Также стало известно о ЧП на Житомирщине в новогоднюю ночь . Двое мужчин пострадали от взрывов фейерверков и были доставлены в реанимацию.

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