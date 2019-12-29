На Закарпатье мужчина в новогоднюю ночь устроил пальбу из гранатомета

В 23:30 в службу 102 поступило сообщение от жителя Мукачево о стрельбе из гранатомета на улице Ференца Листа.

Информации о пострадавших пока нет zk.npu.gov.ua

На Закарпатье в Мукачево в новогоднюю ночь на улице Ференца Листа неизвестный выстрелил из предмета похожего на ручной гранатомет, сообщает Нацполиция области в среду, 1 января.

"Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждены забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда", – отмечается в сообщении.

В полиции пообещали, что подробная информация будет предоставлена дополнительно.

Напомним, в результате празднования Нового года в центре Киева утром в среду 1 января, произошла массовая драка. В ходе разборок произошла стрельба, есть пострадавшие.

Еще сообщалось, что в Нацполицию Украины в новогоднюю ночь поступило более 2000 вызовов о нарушениях. Более 300 из них - о нарушениях тишины.

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