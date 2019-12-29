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На Закарпатье мужчина в новогоднюю ночь устроил пальбу из гранатомета

Комментариев: 2
В 23:30 в службу 102 поступило сообщение от жителя Мукачево о стрельбе из гранатомета на улице Ференца Листа.
Информации о пострадавших пока нет
Информации о пострадавших пока нет
zk.npu.gov.ua
 
На Закарпатье в Мукачево в новогоднюю ночь на улице Ференца Листа неизвестный выстрелил из предмета похожего на ручной гранатомет, сообщает Нацполиция области в среду, 1 января.
 
"Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждены забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда", – отмечается в сообщении. 
 
В полиции пообещали, что подробная информация будет предоставлена дополнительно. 
 
Напомним, в результате празднования Нового года в центре Киева утром в среду 1 января, произошла массовая драка. В ходе разборок произошла стрельба, есть пострадавшие.
Еще сообщалось, что в Нацполицию Украины в новогоднюю ночь поступило более 2000 вызовов о нарушениях. Более 300 из них - о нарушениях тишины.

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Теги: стрельба, Мукачево, полиция, гранатомет, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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kapablankas    01.01.2020, 16:40
Оценка:  -1
kapablankas
опять воин света или волонтер ???
ВыВсеВрети    01.01.2020, 17:50
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
а тебе какая разница, смотри на своих воинов!!!!...дЫб...млять!...))) ))))
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