В Нацполиции объяснили, почему не реагировали на фейерверки

В Национальной полиции дали разъяснения, почему не было реакции на взрывы пиротехники.

Национальная полиция не имеет полномочий привлекать к ответственности граждан за «канонады фейерверков». Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины у себя в Facebook.

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“Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? Объясняем - решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно“, - говорится в сообщении МВД.

При этом отмечается, что, например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились. Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

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Также правоохранители напоминают, что в Украине идет война и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях.

Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации, - прокомментировали в пресс-центре.

Скриншот facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, ранее полиция отчиталась о нарушениях в новогоднюю ночь.

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