Национальная полиция Киева усилила меры безопасности в связи с факельным шествием националистов в центре столицы .

За порядком в Киеве во время запланированного факельного шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в усиленном режиме будут следить работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева у себя на сайте.

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“Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции“ – говорится в сообщении.

Также правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и оказывать содействие полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, ранее националисты собираются на ежегодный марш в Киеве

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