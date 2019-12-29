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Полиция Киева усилила меры безопасности в связи с факельным шествием националистов

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Национальная полиция Киева усилила меры безопасности в связи с факельным шествием националистов в центре столицы .
Факельные шествия националистов
Факельные шествия националистов
facebook.com/svoboda.ua

За порядком в Киеве во время запланированного факельного шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в усиленном режиме будут следить работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева у себя на сайте

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“Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции“ – говорится в сообщении.

Также правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и оказывать содействие полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, ранее националисты собираются на ежегодный марш в Киеве

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Теги: Киев, Украина, Факельные шествия, Националисты
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