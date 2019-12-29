ГБР не справилось со своими задачами в 2019 году

В Государственном бюро расследований считают, что не справились с поставленными задачами в 2019 году.

Новообразованное Государственное бюро расследований по итогам 2019 не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности. Об этом передает пресс-центр ГБР на своем официальном сайте.

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В бюро отметили, что в работе ведомства были установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении.

ГБР попросило общественность и коллег направлять им предложения по преодолению кризиса в ведомстве, повышению эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГБР закончило расследовать хулиганство экс-нардепа Микитася

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