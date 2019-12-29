Новый год в центре Киева встретили 100 тыс человек

Более ста тысяч человек пришли к главной елке страны встречать Новый год-2020. Их развлекали известные звезды.

В Киеве новогоднюю ночь на Софийской площади, где установлена главная елка страны, встречали более 100 тысяч человек, пишет в среду, 1 января, пресс-центр КГГА.

В то же время более 40 тысяч человек встречали Новый год в столице на Контрактовой площади.

В новогоднюю ночь праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали Руслана, группы ТНМК и Мандри, танц-театр Життя, Назар Савко, а также государственный симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra.

Празднование продолжится и 1 января с 17:00.

В то же время на Контрактовой площади можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на колесе обозрения и горках. Здесь также работает ярмарка с фудкортом.

В КГГА отметили, что в целом в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий.

Как сообщалось, полиция отчиталась о том, сколько нарушений произошло в новогоднюю ночь в Украине. По данным правоохранителей, на линию 102 поступило более 2 тысяч звонков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet