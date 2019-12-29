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Новый год в центре Киева встретили 100 тыс человек

Комментариев: 3
Более ста тысяч человек пришли к главной елке страны встречать Новый год-2020. Их развлекали известные звезды.
Зрителей развлекали известные украинские звезды
Зрителей развлекали известные украинские звезды
life.bodo.ua
 
В Киеве новогоднюю ночь на Софийской площади, где установлена главная елка страны, встречали более 100 тысяч человек, пишет в среду, 1 января, пресс-центр КГГА.
 
В то же время более 40 тысяч человек встречали Новый год  в столице на Контрактовой площади. 
 
В новогоднюю ночь праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали Руслана, группы ТНМК и Мандри, танц-театр Життя, Назар Савко, а также государственный симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra.
 
Празднование продолжится и 1 января с 17:00.
 
В то же время на Контрактовой площади можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на колесе обозрения и горках. Здесь также работает ярмарка с фудкортом.
 
В КГГА отметили, что в целом в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий.
 
Как сообщалось, полиция отчиталась о том, сколько нарушений произошло в новогоднюю ночь в Украине. По данным правоохранителей, на линию 102 поступило более 2 тысяч звонков.
 
Также Корреспондент публиковал видео новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского.
 

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Теги: Киев, Новый год, Софийская площадь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxelohos    01.01.2020, 18:59
Оценка:  +1
Boxelohos
Лови тролляку! Бессмертный ботополк антибеса орудует на бигмире. Читать их высеры бессмысленно, так как это проплаченные рашкой боты, которые пишут сотни дешевых комментов Эти тролли сидят на зарплате, продавая совесть
Вшивая_Вышиванка    01.01.2020, 18:39
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
Село тянет на муйдан)))
GreenPeace!    01.01.2020, 18:56
Оценка:  +1
GreenPeace!
Крещатик всю жизнь был любимым местом тусовок приезжих.
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