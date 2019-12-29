На Донбассе боевики открыли огонь по позициям ВСУ
С начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим «тишины», вследствие чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС у себя в Facebook.
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Как сообщает штаб ООС, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, оба обстрела были зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“.
Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - прокомментировали в штабе.
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