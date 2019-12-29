Жители Николаева избили пьяного водителя

В Николаеве жители избили пьяного водителя, который ехал по встречной полосе.

В Николаеве жители избили пьяного водителя, который выехал на встречную полосу и заблокировал движение транспорта. Об этом сообщает сайт Nikolaev24.

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Так, ранним утром 1 января, на проспекте Центральном в Николаеве водитель автомобиля “ВАЗ“ выехал на одностороннюю полосу движения по проспекту Центральному, тем самым заблокировав движение транспорта в направлении ул. Садовой.

В Нацполиции говорят, что водитель выехал на проспект и начал движение “против течения“ транспорта. В районе пересечения с ул. Московской его движение было остановлено другими водителями, начались разборки. До прибытия патруля полиции свидетели изрядно “потолкали“ нерадивого водителя, однако тот писать заявление отказался.

Также сообщается, что водитель автомобиля “ВАЗ“ был пьян. Патрульные полицейские проверили его на алкостестере, который выявил 1,24 промилле паров алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. На нарушителя был составлен административный протокол по статье 130 КУпАП Украины.

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Напомним, ранее полиция Киева усилила меры безопасности в связи с факельным шествием националистов.

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