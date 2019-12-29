Квартал 95 показал номер о Яременко и проститутках

Актеры пошутили над нардепом Богданом Яременко, который осенью оскандалился перепиской с девушкой легкого поведения.

Студия Квартал 95 в новогоднем выпуске концерта показала постановку о народном депутате от Слуги народа Богдане Яременко, который оскандалился перепиской с путанами в парламенте, видео появилось на YouTube.

Читай также: День рождения Елены Кравец: Яркие фото звезды "95-го квартала" "В этом году друзья, мы получили новый парламент, который иногда ведет себя как старый. Так, к примеру, совершенно недавно один из украинских "слуг народа" попался на переписке с девушкой легкого поведения. Другими словами, "слуга" искал себе госпожу. Сам депутат заявил, что это была провокация. Впоследствии он оправдывался даже перед президентом. Но сложнее всего ему было оправдываться перед своей собственной женой. И так давайте представим кабинет депутата ВР Богдана Яременко. Смотрим", - сказал ведущий.

Гулящего депутата играл Александр Пикалов, он вышел на сцену в пиджаке и в трусах. Его разъяренную жену играла Елена Кравец, у которой "политик" спросил, как она попала в здание парламента.

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В ходе постановки импровизируемая жена политика начала отлавливать по кабинету супруга девиц легкого поведения.