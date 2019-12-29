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Киевская елка вошла в пятерку лучших в ЕС

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Также в топ-5 европейского рейтинга вошли новогодние елки Вильнюса, Кельна, Страсбурга и Праги.
Киевская елка вошла в топ-5 самых красивых в Европе
Киевская елка вошла в топ-5 самых красивых в Европе
УНИАН
 
Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве вошла в пристижный рейтинг - в топ-5 самых красивых елок Европы, говорится на туристическом портале European Best Destinations. 
 
В пятерку лучших новогодних елок также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна. В этом году высота главной елки Украины - более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных игрушек, которые мерцают в свете иллюминации - в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд. 
 
Возле дерева поставлены фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках. 
 
Организаторы предлагают окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. На Софийской площади развернуты четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.
 
Напомним, в Киеве новогоднюю ночь на Софийской площади, где установлена главная елка страны, встречали более 100 тысяч человек.
 

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Теги: рейтинг, Киев, Новый год, елка
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Источник: korrespondent.net

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