Киевская елка вошла в пятерку лучших в ЕС

Также в топ-5 европейского рейтинга вошли новогодние елки Вильнюса, Кельна, Страсбурга и Праги.

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве вошла в пристижный рейтинг - в топ-5 самых красивых елок Европы, говорится на туристическом портале European Best Destinations.

В пятерку лучших новогодних елок также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна. В этом году высота главной елки Украины - более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных игрушек, которые мерцают в свете иллюминации - в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд.

Возле дерева поставлены фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

Организаторы предлагают окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. На Софийской площади развернуты четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.

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