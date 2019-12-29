В ГБР признали, что не справились с вызовами ушедшего года

Госбюро расследований подвело итоги 2019 года и признало, что не справилось с поставленными задачами и вызовами, которые существуют на сегодняшний день.

В Государственном бюро расследований заявили, что по итогам прошедшего года не справилось с поставленными задачами и вызовами, говорится в пресс-центре структуры в среду, 1 января.

"Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", - сказано в нем.

ГБР просит направлять на электронную почту предложения по преодолению кризиса в Бюро, повышению эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

"Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения", - сказано в заявлении.