Российское гражданство на Донбассе получили 196 тысяч человек - МВД РФ

Паспорта России получили 136 тысяч жителей "ЛДНР" и 60 тысяч жителей других районов Донецкой и Луганской областей, заявили в министерстве.

В 2019 году почти 200 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом 1 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, в настоящее время более 196 тысяч человек приобрели гражданство РФ, из них 136 тысяч - жители "ДНР" и "ЛНР", порядка 60 тысяч - жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

При этом 232 заявления о приеме в российское гражданство были отклонены.

"Такое решение принято в связи с тем, что люди имеют ограничение на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации, у них есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений, либо они преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств", - уточнили в МВД России.

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