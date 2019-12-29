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Российское гражданство на Донбассе получили 196 тысяч человек - МВД РФ

Комментариев: 2
Паспорта России получили 136 тысяч жителей "ЛДНР" и 60 тысяч жителей других районов Донецкой и Луганской областей, заявили в министерстве.
Около 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ
Около 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ
duma.gov.ru
 
В 2019 году почти 200 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом 1 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на МВД России.
 
По данным ведомства, в настоящее время более 196 тысяч человек приобрели гражданство РФ, из них 136 тысяч - жители "ДНР" и "ЛНР", порядка 60 тысяч - жители из других районов Донецкой и Луганской областей.
 
При этом 232 заявления о приеме в российское гражданство были отклонены.
 
"Такое решение принято в связи с тем, что люди имеют ограничение на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации, у них есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений, либо они преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств", - уточнили в МВД России.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР".

Позже он расширил действие документа о предоставлении гражданства РФ на весь Донбасс. 

Украина признала незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

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Теги: Россия, паспорт, гражданство, донбасс, российское гражданство, ДНР, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СветБобра    02.01.2020, 02:49
Оценка:  +2
СветБобра
В 1941 р. німці теж всім своі аусвайси понадавали . І що це їм дало ?
wahmurkadurnaya    02.01.2020, 02:47
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Нехай собі їдуть і не повертаються.
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