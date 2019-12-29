В МВД прокомментировали жалобы на фейерверки

Правоохранители не реагируют на применение пиротехники из-за отсутствия соответствующих полномочий.

В МВД объяснили, почему не реагируют на использование фейерверков facebook.com/mvs.gov.ua

В Министерстве внутренних дел заявили, что не реагируют на нарушения о запрете использовать пиротехнику, потому что не имеют таких полномочий в соответствии с законодательством. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook 1 января.

"Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? Объясняем - решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве киеврада запретила использование протехники до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились", - отметили в МВД.

Подчеркивается, что согласно Административному кодексу, полиция следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

В министерстве также призвали воздержаться от применения пиротехники до завершения боевых действий на Донбассе.

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