В Украину из США вернулась картина, вывезенная нацистами

Организация передачи полотна украинского художника заняла два года. Оно находилось в частной коллекции американской семьи.

Картина художника Михаила Панина Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной, незаконно вывезенная нацистами из Днепра во время оккупации, вернулась в Украину. Об этом 1 января сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта в Facebook.

Отмечается, что картину вывезли из страны во время немецкой оккупации города Днепр в 1941-1943 годах. В 2017 году она была заявлена к продаже на аукционе Potomack Сompany в США. После того как выяснилось происхождение картины ее владельцы согласились вернуть полотно в Украину.

"Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американскими супругами Трейси картины в дар Украине", – говорится в сообщении министерства.

Процесс возвращения картины является результатом совместной работы и стратегического партнерства между Украиной и США, подчеркнули в Минкульте.

В украинском дипведомстве подчеркнули, что это первый результативный случай сотрудничества Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

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