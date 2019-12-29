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В Украину из США вернулась картина, вывезенная нацистами

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Организация передачи полотна украинского художника заняла два года. Оно находилось в частной коллекции американской семьи.
Картина Михаила Панина Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной вернулась в Украину
Картина Михаила Панина Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной вернулась в Украину
facebook.com/MKMSUkraine
 
Картина художника Михаила Панина Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной, незаконно вывезенная нацистами из Днепра во время оккупации, вернулась в Украину. Об этом 1 января сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта в Facebook.
 
Отмечается, что картину вывезли из страны во время немецкой оккупации города Днепр в 1941-1943 годах.  В 2017 году она была заявлена к продаже на аукционе Potomack Сompany в США. После того как выяснилось происхождение картины ее владельцы согласились вернуть полотно в Украину.
 
"Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американскими супругами Трейси картины в дар Украине", – говорится в сообщении министерства.
 
Процесс возвращения картины является результатом совместной работы и стратегического партнерства между Украиной и США, подчеркнули в Минкульте.
 
Напомним, в сентябре 2019 года возвращение картины Панина анонировало посольство Украины в США. 
 
В украинском дипведомстве подчеркнули, что это первый результативный случай сотрудничества Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.
 

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Теги: Украина, США, Украина-США, картина, министерство культуры, нацисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    02.01.2020, 04:32
Оценка:  0
Колишній-східняк
Вернулся вместе с опричниками.
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