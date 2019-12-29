Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине начинает работу Офис генпрокурора

Комментариев: 0
Новый орган создан в соответствии с законом о реформе прокуратуры на месте ликвидированной Генеральной прокуратуры.
Генпрокуратуру трансформировали в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру трансформировали в Офис генпрокурора
Корреспондент.net
 
В четверг, 2 января, начинает свою работу Офис генерального прокурора Украины. Соответствующий приказ генпрокурора Руслана Рябошапки был обнародован в газете Голос Украины 24 декабря 2019 года.
 
В структуре нового органа 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специализированные прокуратуры. Всего в Офисе генпрокурора будут работать 1500 сотрудников.
 
Закон, предусматривающий создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, был принят 19 сентября прошлого года.
 
Документ упраздняет военные прокуратуры и исключает должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.
 
Теперь у генпрокурора будет два первых заместителя и заместители, без ограничения их количества.
 
В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять генпрокурор своим приказом.

Из 15 тысяч сотрудников органов прокуратуры останется не более 10 тысяч прокуроров.

Также в законе изменены требования к претенденту на должность генпрокурора. Ее сможет занять специалист с юридическим образованием и стажем работы в области права не менее десяти лет.

Приказы генпрокурора не будут проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции.
 
Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром прокуроров.
 
Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков подписал данный документ 23 сентября 2019 года. В этот же день закон о реформировании органов прокуратуры одобрил президент Владимир Зеленский.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, прокуратура, реформа, Генеральная прокуратура, прокуроры, генпрокурор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь