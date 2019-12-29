В Украине начинает работу Офис генпрокурора
Новый орган создан в соответствии с законом о реформе прокуратуры на месте ликвидированной Генеральной прокуратуры.
В четверг, 2 января, начинает свою работу Офис генерального прокурора Украины. Соответствующий приказ генпрокурора Руслана Рябошапки был обнародован в газете Голос Украины 24 декабря 2019 года.
В структуре нового органа 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специализированные прокуратуры. Всего в Офисе генпрокурора будут работать 1500 сотрудников.
Закон, предусматривающий создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, был принят 19 сентября прошлого года.
Документ упраздняет военные прокуратуры и исключает должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.
Теперь у генпрокурора будет два первых заместителя и заместители, без ограничения их количества.
В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять генпрокурор своим приказом.
Из 15 тысяч сотрудников органов прокуратуры останется не более 10 тысяч прокуроров.
Также в законе изменены требования к претенденту на должность генпрокурора. Ее сможет занять специалист с юридическим образованием и стажем работы в области права не менее десяти лет.
Приказы генпрокурора не будут проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции.
Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром прокуроров.
Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков подписал данный документ 23 сентября 2019 года. В этот же день закон о реформировании органов прокуратуры одобрил президент Владимир Зеленский.
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